Вашингтон сделал заявление об обучении украинских пилотов на F-16

Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16 началось как можно скорее.

Об этом на брифинге заявил координатор стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США Джон Кирби.

По его словам, пока нет новой информации по поводу учений украинских пилотов.

"После Вильнюса (саммита НАТО – Ред.) и саммита G7 президент (Джо Байден – Ред.) взял на себя твердое обязательство, что мы поддерживаем…снабжение F-16 в Украину. А начинать нужно с обучения… мы активно работаем с нашими европейскими союзниками и друзьями над тем, чтобы как можно быстрее начать эту подготовку", — подчеркнул Кирби.

Обучение на F-16

Президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что его страна будет учить украинских пилотов на истребителях F-16. В стране будет создан региональный центр подготовки.

Ранее стало известно, в какой стране украинские пилоты начнут обучение на F-16. Летчики начнут проходить обучение на самолетах в Дании.

Между тем издание WP пишет, что обучение украинских пилотов затягивается. Именно поэтому Украине предположительно придется прожить еще один год без современных истребителей.

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