Ватикан готов предоставить территорию для переговоров Украины и России – СМИ

Переговоры предлагают провести в Ватикане, а привлечь к ним могут США и ЕС.

Ватикан предложил свою территорию в качестве нейтрального места для проведения переговоров между Украиной и Россией, а также стать посредником диалога.

Об этом пишет La Stampa.

Известно, что в Ватикане считают целесообразным вовлечь в переговоры и другие стороны, в том числе США и Европейский союз.

В издании отмечают, что о таких предложениях стало известно после состоявшейся 24 октября встречи папы Римского Франциска и президента Франции Эммануэля Макрона.

Переговоры с РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. Однако для этого следует вывести оккупационную армию с территории Украины.

Военный эксперт Олег Жданов выразил мнение, что президент России Владимир Путин сменил свою позицию и отчаянно хочет переговоров с Украиной. Ведь он осознает, что российская армия терпит поражение на поле боя, а военная мощь – неравносильна.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения на Климатическом саммите в Египте призвал мир принудить Россию к настоящим переговорам с Украиной.