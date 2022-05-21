Ватикан может стать посредником для переговоров между Украиной и Россией

Ватикан может стать посредником для переговоров между Украиной и Россией

Ватиканский дипломат в Киеве назвал условие, при котором Святой престол сможет помочь примирению Украины и России.

Секретарь по межгосударственным отношениям Ватикана, архиепископ Пол Ричард Галлагер, находясь в Киеве, заверил в готовности Святого престола посодействовать проведению мирных переговоров между Украиной и Россией, если на это согласятся обе стороны.

Об этом онзаявил в пятницу, 20 мая, на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

“Любая посредническая деятельность требует приглашения обеих сторон. Если Святой Престол получит приглашение от Украины и от России, чтобы помочь любым возможным способом переговорному процессу, мы бы это приветствовали и старались бы всячески этому помочь”, — сказал Галлагер.

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Архиепископ также отметил, что предыдущие попытки добиться разрешения конфликта между Украиной и Россией потерпели неудачу. Однако, при этом он подчеркнул, что "вера в Бога и человечество" продолжают побуждать к поискам мира "через молитву, слова и дела" и не сдаваться легко перед вызовами.

Напомним, в Страстную пятницу, 15 апреля, в Риме состоялся традиционный крестный ход. Крест символически несли в руках украинка и россиянка, переехавшие в Италию два десятилетия назад.

Ватикан не отказался от первичной идеи крестного хода с участием украинки и россиянки

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