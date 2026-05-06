Важная новость для украинцев в Польше: кто и как может оформить трехлетнее проживание

Украинцы в Польше со статусом PESEL UKR теперь могут подать заявку на удостоверение CUKR.

Беженцы.

Украинские граждане в Польше, имеющие статус PESEL UKR, с 4 мая смогут подавать заявления на получение трехлетнего вида на жительство — CUKR.

Об этом сообщило Посольство Украины в Польше.

«Стало возможным предоставление заявлений на получение вида на жительство с отметкой „Раньше пользовался временной защитой“ (так называемый вид на жительство CUKR)», — говорится в заявлении.

Как подать заявление:

  • создайте аккаунт пользователя в новой системе MOS (Модуль обслуживания дел) — если у вас была учетная запись в предыдущей версии MOS, необходимо создать новую;

  • лично войдите в систему MOS через портал login.gov.pl (по нажатию «войти» на странице MOS произойдет перенаправление) и заполните электронную форму заявления для граждан Украины, пользующихся временной защитой.

  • добавьте необходимые документы:

    актуальную фотографию в цифровом формате;

    подтверждение оплаты (электронное подтверждение или скан):

  • подпишите заявление в электронной форме — с помощью доверенного профиля, квалифицированной электронной подписи или личной подписи.

Кроме того, нужно провести две отдельные оплаты на разные счета.

  • 100 злотых за изготовление вида;

  • 2340 злотых — административный сбор за предоставление разрешения на временное проживание.

После правильного подписания и подачи заявления вы сможете сохранить его в форматах PDF и XML, а также получите официальное подтверждение подачи (UPO).

«В случае принятия положительного решения воевода уведомит вас о возможности получения удостоверения», — добавили в посольстве.

Правила для украинцев в Польше — последние новости

В Польше могут изменить выплаты украинцам программы финансовой поддержки семей «800 Плюс», по которой семьи с детьми с временной защитой ежемесячно получают от государства по 800 злотых на каждого ребенка.

Граждане Украины, возвращающиеся из Польши домой, должны отказаться от статуса временной защиты . Это также касается украинцев, которые переезжают из Польши в другую страну для получения защиты.

