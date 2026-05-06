Важная новость для украинцев в Польше: кто и как может оформить трехлетнее проживание

Беженцы.

Украинские граждане в Польше, имеющие статус PESEL UKR, с 4 мая смогут подавать заявления на получение трехлетнего вида на жительство — CUKR.

Об этом сообщило Посольство Украины в Польше.

«Стало возможным предоставление заявлений на получение вида на жительство с отметкой „Раньше пользовался временной защитой“ (так называемый вид на жительство CUKR)», — говорится в заявлении.

Как подать заявление:

создайте аккаунт пользователя в новой системе MOS (Модуль обслуживания дел) — если у вас была учетная запись в предыдущей версии MOS, необходимо создать новую;

лично войдите в систему MOS через портал login.gov.pl (по нажатию «войти» на странице MOS произойдет перенаправление) и заполните электронную форму заявления для граждан Украины, пользующихся временной защитой.

добавьте необходимые документы: актуальную фотографию в цифровом формате; подтверждение оплаты (электронное подтверждение или скан):

подпишите заявление в электронной форме — с помощью доверенного профиля, квалифицированной электронной подписи или личной подписи.

Кроме того, нужно провести две отдельные оплаты на разные счета.

100 злотых за изготовление вида;

2340 злотых — административный сбор за предоставление разрешения на временное проживание.

После правильного подписания и подачи заявления вы сможете сохранить его в форматах PDF и XML, а также получите официальное подтверждение подачи (UPO).

«В случае принятия положительного решения воевода уведомит вас о возможности получения удостоверения», — добавили в посольстве.

