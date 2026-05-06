Важная новость для украинцев в Польше: кто и как может оформить трехлетнее проживание
Украинцы в Польше со статусом PESEL UKR теперь могут подать заявку на удостоверение CUKR.
Украинские граждане в Польше, имеющие статус PESEL UKR, с 4 мая смогут подавать заявления на получение трехлетнего вида на жительство — CUKR.
Об этом сообщило Посольство Украины в Польше.
«Стало возможным предоставление заявлений на получение вида на жительство с отметкой „Раньше пользовался временной защитой“ (так называемый вид на жительство CUKR)», — говорится в заявлении.
Как подать заявление:
создайте аккаунт пользователя в новой системе MOS (Модуль обслуживания дел) — если у вас была учетная запись в предыдущей версии MOS, необходимо создать новую;
лично войдите в систему MOS через портал login.gov.pl (по нажатию «войти» на странице MOS произойдет перенаправление) и заполните электронную форму заявления для граждан Украины, пользующихся временной защитой.
добавьте необходимые документы:
актуальную фотографию в цифровом формате;
подтверждение оплаты (электронное подтверждение или скан):
подпишите заявление в электронной форме — с помощью доверенного профиля, квалифицированной электронной подписи или личной подписи.
Кроме того, нужно провести две отдельные оплаты на разные счета.
100 злотых за изготовление вида;
2340 злотых — административный сбор за предоставление разрешения на временное проживание.
После правильного подписания и подачи заявления вы сможете сохранить его в форматах PDF и XML, а также получите официальное подтверждение подачи (UPO).
«В случае принятия положительного решения воевода уведомит вас о возможности получения удостоверения», — добавили в посольстве.
В Польше могут изменить выплаты украинцам – программы финансовой поддержки семей «800 Плюс», по которой семьи с детьми с временной защитой ежемесячно получают от государства по 800 злотых на каждого ребенка.
Граждане Украины, возвращающиеся из Польши домой, должны отказаться от статуса временной защиты . Это также касается украинцев, которые переезжают из Польши в другую страну для получения защиты.