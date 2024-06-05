Важнейшие для Украины события будут проходить в июле – украинский дипломат

Соглашения о безопасности, которые заключает Украина со странами НАТО, не могут быть заменой полноправного членства Украины в Альянсе.

На саммите НАТО, который состоится в июле этого года в Вашингтоне, будут проходить важнейшие для Украины события.

Такое мнение высказал дипломат, эксперт-международник Ярослав Войтко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Понятно, что Украине не будет выдвинуто приглашение. Однако будут найдены другие формулы. Еще несколько недель, чтобы та позиция, которая будет выработана западными партнерами, устраивала по возможности Украину и партнеров, в том числе в лице Байдена, Шольца и некоторых других членов НАТО, таких как Венгрия, которые не готовы принимать наше государство в эту организацию, однако продвижение должно состояться", — сказал он.

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Войтко вспомнил о договорах безопасности, которые заключает Украина со странами НАТО, но отметил, что они не могут быть заменой полноправного членства Украины в Альянсе.

"Только членство способно обеспечить Украине надлежащую безопасность. Но пока на это готовы не все западные партнеры. Вероятно, украинской стороне будут представлены документы, которые позволят нам выполнить "домашнее задание", — резюмировал дипломат.

Напомним, в июле лидеры стран-членов НАТО соберутся в Вашингтоне на юбилейный саммит, посвященный 75-летию Альянса.

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