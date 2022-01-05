"Важно, чтобы никто не вмешивался извне": в России говорят, что Казахстан пока не просил помощи в урегулировании беспорядков

"Важно, чтобы никто не вмешивался извне": в России говорят, что Казахстан пока не просил помощи в урегулировании беспорядков

В российском МИДе поддержали президента и заявили, что внимательно следят за событиями в "братской соседней стране".

В России говорят, что Казахстан пока не обращался к России за помощью в урегулировании беспорядков в ряде крупных городов страны. Кремль заявил, что против вмешательства любого извне.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в комментарии РИА "Новости".

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"Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы... Важно, чтобы никто не вмешивался извне", — подчеркнул Песков.

Кроме того, в российском МИДе поддержали президента и заявили, что внимательно следят за событиями в "братской соседней стране".

"Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не из-за уличных беспорядков и нарушений законов. Именно на это направлены шаги президента Республики Казахстан К.-Ж.К. Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе содержащихся в законных требованиях протестующих", — говорится в сообщении от прессслужбы.

Напомним, в Казахстане начались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

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