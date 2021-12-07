Важно не пролистать учебник по истории: Шольц озабочен перемещением войск РФ у границы

Важно не пролистать учебник по истории: Шольц озабочен перемещением войск РФ у границы

Ситуацию он считает неприемлемой.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который 8 декабря должен принять присягу, обеспокоен перемещением войск РФ на украинской границе.

Об этом он сказал после подписания коалиционного соглашения, пишет Spiegel Online.

По его словам, безопасность и сотрудничество в Европе предусматривает принципы, которые согласовали в рамках политики разрядки еще в 60-70-х годах прошлого века. Ситуацией на границе с Украиной обеспокоены как в Германии, так и в Европе и США, подчеркнул Шольц.

"Это включает неприкосновенность границ. Очень важно, чтобы никто не листал учебники истории, чтобы иметь возможность перекроить границы. Поэтому должно быть очень, очень понятно, ситуация станет неприемлемой, если там возникнет угроза для Украины", — сказал Шольц.

Будущий канцлер Германии отметил, что такую общую позицию по действиям РФ выскажет американский президент Джо Байден в ходе переговоров с Владимиром Путиным. Встреча в видеоформате состоится 7 декабря в 17.00 по киевскому времени.

Как сообщалось, социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла выборы в Бундестаг – 25,7%. Для коалиции нужно получить 368 мандатов. Кресло канцлера займет социал-демократ Олаф Шольц. В конце ноября три политические партии прошли в Бундестаг, договорились о создании коалиции и разделе портфелей.

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