Важное нововведение для украинцев в Польше: изменения коснутся проживания в стране
В Польше вводится электронная система подачи заявлений на карты избитую. Узнайте, кто из украинцев сможет воспользоваться новыми правилами и что это изменит.
Украинцам, проживающим в Польше, станет проще оформлять документы на жительство. Принятый Советом министров проект изменений в Закон об иностранцах предусматривает возможность подавать заявления на карты избитую полностью онлайн.
Об этом сообщает портал In Poland.
Изменения касаются разрешений на временное и постоянное проживание в Польше, а также разрешений на долгосрочное проживание в ЕС. Такой шаг призван не только упростить процедуру, но и ограничить злоупотребление недобросовестными посредниками.
Для этого в Польше введут электронную систему Moduł Obsługi Spraw – MOS II , которая:
сократит сроки рассмотрения заявлений,
уменьшит риски мошенничества,
улучшит обмен информацией между воеводскими управлениями и спецслужбами.
Особенно важны эти изменения станут для граждан Украины, которые прибыли после 24 февраля 2022 года и находятся под временной защитой. Они смогут подавать онлайн-заявления на карты избитые сроком до трех лет.
Также напомним, что Польша вводит жесткие ограничения на социальную помощь для украинских беженцев.