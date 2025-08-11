Флаг Польши

Украинцам, проживающим в Польше, станет проще оформлять документы на жительство. Принятый Советом министров проект изменений в Закон об иностранцах предусматривает возможность подавать заявления на карты избитую полностью онлайн.

Об этом сообщает портал In Poland.

Изменения касаются разрешений на временное и постоянное проживание в Польше, а также разрешений на долгосрочное проживание в ЕС. Такой шаг призван не только упростить процедуру, но и ограничить злоупотребление недобросовестными посредниками.

Для этого в Польше введут электронную систему Moduł Obsługi Spraw – MOS II , которая:

сократит сроки рассмотрения заявлений,

уменьшит риски мошенничества,

улучшит обмен информацией между воеводскими управлениями и спецслужбами.

Особенно важны эти изменения станут для граждан Украины, которые прибыли после 24 февраля 2022 года и находятся под временной защитой. Они смогут подавать онлайн-заявления на карты избитые сроком до трех лет.

Также напомним, что Польша вводит жесткие ограничения на социальную помощь для украинских беженцев.