Важные изменения для украинцев за границей: чего ожидать от 1 сентября

Пересечение границы

Осенью 2025 года украинцам за рубежом следует ожидать ряд важных изменений.

Эти нововведения будут касаться правил въезда в страны ЕС, предоставления социальной помощи и изменения статуса беженцев.

О каких изменениях с 1 сентября следует знать украинцам за рубежом читайте — читайте в материале ТСН.ua.

Усиленный контроль на границе и приостановка соцвыплат в Польше

Недавно новый президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам из Украины.

Поправка к этому закону предусматривала выплаты на детей (800+) и бесплатное медицинское страхование для нетрудоустроенных украинцев, а также временную защиту, предоставляемую гражданам Украины, убегающим от войны, до 4 марта 2026 года.

Это решение может привести к ограничению соцвыплат для отдельных категорий беженцев.

«Поэтому украинцы, которые находятся в Польше, ожидают нового решения об их статусе в этой стране», — рассказал блогер Александр Матвеев.

Он убежден, что временная защита для украинцев, которая действует до 30 сентября 2025 года, будет продолжена.

В частности, Матвеев отметил, что подобная практика неоднократно прослеживалась в Польше.

«Это было и в предыдущие разы, когда Польша оттягивала, буквально за несколько дней до истечения срока. На этот раз это тоже возможно. В этот раз это просто совпало с выборами нового президента. Никто не знает, что от него ждать», — подчеркнул блогер.

Матвеев советует тем, кто намерен оставаться в Польше надолго (рабочие моменты или семейные обстоятельства — Ред.) изготовить избитую карту.

В то же время Польша усилила контроль на границе с Украиной для путешествующих. В частности, на КПП «Медика» был установлен модернизированный комплекс для проверки транспортных средств.

Польша

Заместитель министра финансов Польши Марцин Лобода отметил, что новое оборудование позволяет таможенникам быстрее и эффективнее бороться с контрабандой. Благодаря современным системам, которые могут одновременно досматривать несколько транспортных средств, время ожидания на границе может значительно сократиться.

Кроме того, с 31 октября прекращается массовое размещение украинских беженцев в коллективных центрах. Следовательно, воспользоваться правом на проживание и питание в таких заведениях могут только определенные категории людей:

пенсионеры, получающие пенсию;

люди с инвалидностью средней или тяжелой степени;

женщины в возрасте от 60 лет и мужчины в возрасте от 65 лет;

многодетные семьи.

Для этих категорий беженцев предусмотрена компенсация в размере 15 злотых в день, а остальные беженцы должны самостоятельно покрывать расходы на жилье.

Латвия ужесточила правила въезда для украинцев

Как отметил Александр Матвеев, аналогичное введение массового размещения украинских беженцев хотят сделать и в Латвии. Там также планируют предоставлять жилье только для уязвимых категорий граждан.

В то же время с 1 сентября страна вводит правило, согласно которому граждане третьих стран, не имеющих визы или вида на жительство, должны перед въездом в Латвию подавать определенную информацию о себе, своих родственниках и указывать цель поездки в Государственную систему предотвращения угроз.

Как отмечают в МВД Латвии, нововведение касается и украинцев.

Согласно новым требованиям, все путешественники должны подавать онлайн-анкету не позднее чем за 48 часов до въезда в страну. Это правило относится как к обычным поездкам, так и к транзитным путешествиям.

В анкете следует указать цель, сроки, маршрут и место жительства. Также система будет запрашивать информацию о службе в государственных органах или участии в выборах.

Анкету можно подать только лично, подтверждение поступает автоматически на электронную почту. Отсутствие анкеты может привести к отказу во въезде или штрафу до 2000 евро. Проверка данных возможна как на границе, так и внутри страны.

Подать анкету можно на официальном сайте www.eta.gov.lv.

Чехия перестает финансировать поддержку школьников из Украины

С 1 сентября Чехия перестает финансировать поддержку украинских детей в школах, а также помощников по украинскому языку и адаптационные группы.

Также в период с 1 сентября по декабрь 2025 года будет открыта регистрация на получение специального долгосрочного вида на жительство для лиц, отвечающих определенным критериям. Как пример, человек проживал непрерывно в Чехии не менее двух лет.

Нидерланды сворачивают убежища для беженцев

С 4 сентября 2025 г. Нидерланды прекращают предоставлять временную защиту гражданам третьих стран. Однако это решение не касается украинских граждан, отметил Александр Матвеев.

По его словам, лица, к которым относится, имеют четыре недели, чтобы покинуть страну, если они не подали заявление на другое разрешение на проживание или апелляцию, при этом сохраняя все свои права до решения суда.

«Замораживающее мероприятие было введено в прошлом году. Он ограничил также предоставление автоматической коллективной защиты украинцам из определенных регионов Украины, которые признаны безопасными для проживания — Львовская, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская, Черкасская, Черновицкая, Хмельницкая, Кировоградская области», — отметил блогер и добавил, что жители этих областей получают защиту.

Германия планирует сократить помощь для украинских беженцев

В Германии рассматривают возможность ограничить предоставление социальной помощи беженцам из Украины.

Речь идет об отмене выплат Bürgergeld для украинцев, вынужденно покинувших страну из-за полномасштабного вторжения России.

Джобцентр в Германии

Согласно новым правилам, беженцы, которые прибудут в Германию после 1 апреля 2025, не будут получать помощь Bürgergeld. Вместо этого им будут начисляться меньшие выплаты по закону как для искателей убежища.

«Вероятнее всего, закон будет принят до конца года. Если его поддерживают, украинцы будут получать пособие на 100 евро меньше», — отметил Матвеев.

В частности, он отметил, что уже находящимся в стране грозит сокращение помощи на 30% на три месяца, если они без уважительных причин будут отказываться от предложенной работы.

Блогер отметил, что законопроект продали на рассмотрение еще в августе, однако это его пока не приняли.

Дополнительная проверка на границе

Блогер Александр Матвеев также в своем видеоролике подчеркнул, что с 12 октября в странах Шенгенской зоны заработает электронная система EES для автоматической регистрации въездов и выездов граждан, не являющихся членами ЕС.

Это означает, что иностранцы из стран, не входящих в ЕС, включая украинцев, будут проходить дополнительную проверку на границе. Не нужно будет ставить печати в паспорте.

Биометрические данные (фото, отпечатки пальцев) будут заноситься в общую базу данных, и только после этого путешественник сможет пересечь границу. За отказ в предоставлении информации во въезде будет отказано. Полученные данные будут действовать в течение трех лет, после чего нужно будет обновить.

«То есть, если один раз вы предоставили всю требуемую от вас информацию, три года вас просто будут проверять по базе. А через три года снова нужно это будет обновить», — отметил Александр.

ТСН.ua писал о том, что страны Евросоюза начинают пересматривать условия поддержки для украинских беженцев. В частности, некоторые социальные программы постепенно сворачиваются, а правила пребывания ужесточаются.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.