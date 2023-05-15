"Важные контрнаступательные действия" и "коалия истребителей": главные заявления Зеленского во время визита в Британию

В понедельник, 15 мая, украинский президент Владимир Зеленский в рамках своего европейского турне прибыл в Британию. Премьер-министр Риши Сунак встретил его в официальной загородной резиденции в Чекерсе, расположенной в 50 км от Даунинг-стрит.

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О контрнаступлении

Относительно контрнаступления, Зеленский был немногословен. Он рассказал, что Украина "готовит очень важные контрнаступательные шаги", но добавил, что стране нужно больше времени.

"Нам действительно нужно еще немного времени. Не очень", – сказал Зеленский журналистам после встречи с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Британия анонсировала обучение украинских пилотов

На сайте британского правительства сообщили, что уже летом страна начнет обучение украинских пилотов и уже сейчас работает с другими странами по вопросу передачи истребителей F-16 Украине.

"Этим летом мы начнем начальный этап обучения украинских пилотов базовой подготовке. Мы адаптируем программу, которую используют британские пилоты, чтобы предоставить украинцам навыки пилотирования, которые они смогут применять на других типах самолетов. Эта подготовка идет бок о бок с усилиями Соединенного Королевства по сотрудничества с другими странами по обеспечению самолетов F16 — истребителей, выбираемых Украиной", — говорится в заявлении правительства Британии.

"Мы готовы воплотить эти планы в относительно короткие сроки. А это значит, что мы будем обучать украинских граждан тому, чтобы они стали абсолютно боеспособными пилотами самолетов, и особенно, когда это касается тактик НАТО", — сказал Сунак после встречи с Зеленским.

Визит Зеленского в Британию 15 мая / Фото: Associated Press

"Коалиция истребителей"

Премьер-министр Британии Риши Сунак на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге отметил, что Британия будет ключевой частью коалиции партнеров, которая будет оказывать поддержку в развитии Воздушных сил Украины. Речь идет о так называемой "коалиции истребителей".

"Непростое дело построить способности Воздушных сил. Сюда входит не только передача самолетов, но и обучение пилотов и сопроводительная логистика, в чем Великобритания может играть большую роль", — сказал он.

Зеленский положительно относится к предоставлению Киеву большего количества истребителей западными союзниками.

"Мы сегодня говорили о самолетах – это очень важная для нас тема. Мы хотим создать эту реактивную коалицию, и я очень положительно отношусь к этому. Мы говорили об этом. И я вижу, что в ближайшее время вы услышите несколько, я считаю, очень важных" решений, но мы должны еще немного поработать над этим", – прокомментировал глава государства.

Визит Зеленского в Британию 15 мая / Фото: Associated Press

Сунак сравнил Зеленского с Черчиллем

Во время приема Зеленского в Чекерсе Сунак сравнил лидера Украины с Уинстоном Черчиллем, который был премьером во время Второй мировой войны.

"Вы фактически первый иностранный лидер, которого я имел честь приветствовать здесь как премьер-министр, и здесь много большой истории. На самом деле в этой комнате, в которой мы стоим, Уинстон Черчилль произносил много из своих известных речей во время Второй мировой войн и из этой комнаты, и также сегодня ваше лидерство, храбрость и устойчивость вашей страны вдохновляют всех нас", — сказал он.

Визит Зеленского в Британию 15 мая / Фото: Associated Press

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