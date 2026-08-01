Вблизи авиабазы разбился истребитель — детали катастрофы

Истребитель-невидимка F-35B / © Associated Press

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Американский истребитель- невидимка F-35B разбился в Калифорнии вблизи авиабазы Miramar в Сан-Диего. Пилот успел катапультироваться.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Кэндис Хедли, спикер пожарной службы Сан-Диего, сообщила, что спасатели прибыли на место происшествия для тушения пожара растительности, вспыхнувшей вблизи места аварии.

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В заявлении Корпуса морской пехоты авария была названа «несчастным случаем класса А». Это самая высокая категория несчастных случаев, квалифицирующая ущерб, превышающий 2 миллиона долларов, она, в частности, касается случаев, когда самолет уничтожен или погиб пилот.

Согласно статистике Центра безопасности ВВС, только в ВВС с 2000 года произошло по меньшей мере 17 других «несчастных случаев класса А», связанных с самолетами F-35.

Напомним, 29 июля Украина потеряла F-16 — истребитель Воздушных сил ВСУ попал в нештатную ситуацию во время перехвата вражеских воздушных целей. Пилот был вынужден катапультироваться.

Кстати, из-за падения истребителя F-16 начали расследование. По предварительным данным, 29 июля около 18:45 в Кременчугском районе во время выполнения боевого задания потерпел крушение истребитель Воздушных сил ВСУ. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа ДБР.

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