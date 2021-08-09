Вблизи Колумбии задержали подводную лодку с двумя тоннами кокаина

Стоимость груза, по словам силовиков, превышает 68 миллионов долларов.

Вблизи Колумбии задержали подводную лодку, перевозивший почти две тонны кокаина. Наркотики дельцы планировали переправить в Центральную Америку.

Об этом сообщает Armada de Colombia.

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Береговая охрана заметила полупогруженную лодку у южного побережья Колумбии. Вскоре судно заблокировали. Когда же его проверила штурмовая команда, стало понятно, что это настоящий — плавучий склад кокаина.

Субмариной перевозили, более сотни мешков белого порошка, общим весом почти 2 тонны. Стоимость груза, по словам силовиков, превышает 68 миллионов долларов.

Наркотики конфисковали колумбийские правоохранители, экипаж лодки: трех наркокурьеров — задержали. Двое из них граждане Колумбии. Третий — иностранец, но его гражданство не разглашают.

Incautamos más de dos toneladas de cocaína transportadas en un semisumergible en aguas del Pacífico nariñense, evitando el ingreso de más de 68 millones de dólares a las finanzas de las disidencias de las Farc.



Detalles https://t.co/z3PeA2GOt4 @FNP_ArmadaCol @gobnarino pic.twitter.com/3nDQxlnNUA — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) August 8, 2021

Напомним, что почти 116 тонн кокаина за 1,5 месяца изъяли полицейские десятков стран мира по информации, полученной от колумбийских коллег. Об успехах сотрудничества правоохранительных органов рассказал президент Колумбии Иван Дуке.

По его словам, с 15 мая по 30 июня в рамках операций, проведенных в воздухе, на суше и в водах Тихого и Атлантического океанов, было изъято 116 тонн кокаина. В борьбе с наркоторговцами объединились почти 40 стран Европы и Америки. Задержаны 539 человек, 69 лодок, три подводные лодки и пять самолетов.

Колумбия занимает первое место в мире по объемам выращивания листьев коки. В 2020 году власти страны конфисковали более 500 тонн кокаина и уничтожили 130 000 гектаров плантаций коки. Крупнейшим потребителем наркотиков, произведенных в этой стране, являются США, в то же время тонны кокаина переправляются в Европу, чаще всего через Испанию.

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