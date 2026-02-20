Вблизи Краснодара прозвучала серия взрывов: в регионе работала ПВО, ограничена работа аэропортов

Взрывы в России / © ТСН.ua

Около 03:40 в южной части Краснодара и в Северном районе Краснодарского края прогремели по меньшей мере пять взрывов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Очевидцы также пишут о ярких вспышках в небе. Предварительно, российская противовоздушная оборона пыталась сбить беспилотников на подлете в город. Громкие звуки слышали и жители поселка Яблоновский.

Пока официальной информации о пострадавших или разрушении нет.

Ранее сообщалось о взрывах в районах Анапы и Сочи. На фоне воздушной угрозы в аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.

Как сообщалось, ночью жители Псковской области слышали мощные взрывы . В городе Великие Луки была поражена нефтебаза, расположенная вблизи стратегической железной дороги. Ее оккупационная армия использует для перевозки грузов, в частности, военного назначения.