Вблизи Краснодара прозвучала серия взрывов: в регионе работала ПВО, ограничена работа аэропортов
В ночь на 20 февраля в пригороде Краснодара и Северном районе края прозвучала серия взрывов. По предварительным данным, российская ПВО отражала воздушную атаку.
Около 03:40 в южной части Краснодара и в Северном районе Краснодарского края прогремели по меньшей мере пять взрывов. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Очевидцы также пишут о ярких вспышках в небе. Предварительно, российская противовоздушная оборона пыталась сбить беспилотников на подлете в город. Громкие звуки слышали и жители поселка Яблоновский.
Пока официальной информации о пострадавших или разрушении нет.
Ранее сообщалось о взрывах в районах Анапы и Сочи. На фоне воздушной угрозы в аэропортах Краснодара и Сочи ввели временные ограничения на прием и отправку авиарейсов.
Как сообщалось, ночью жители Псковской области слышали мощные взрывы . В городе Великие Луки была поражена нефтебаза, расположенная вблизи стратегической железной дороги. Ее оккупационная армия использует для перевозки грузов, в частности, военного назначения.