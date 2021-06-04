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Вблизи Мадрида горел элитный отель: две сотни людей эвакуировали

Вблизи Мадрида горел элитный отель: две сотни людей эвакуировали

Тушили огонь 15 бригад пожарных.

4-звездочный отель горел в Испании — возгорание произошло в окрестностях Мадрида.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

К счастью, никто не пострадал. С здания успели вовремя эвакуировать жильцов и персонал — это аж 2 сотни людей. Столбы дыма и пламени виднелись на несколько километров вокруг. Тушили огонь 15 бригад пожарных.

Предварительно известно, что возгорание произошло где-то около кровли. Но вот по какой причине, еще расследовать.

Новости мира: в окрестностях Мадрида горел 4-звездочный отель

Новости мира: в окрестностях Мадрида горел 4-звездочный отель