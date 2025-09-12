Вблизи Москвы взрывы: Собянин жалуется на БПЛА, повлекшие "бавовну"

Москва / © Associated Press

Глава столицы страны-агрессорки Сергей Собянин жалуется, что БПЛА добираются до Москвы и в пригороде в ночь 12 сентября слышны взрывы.

Об этом пишет ряд росСМИ.

Собянин утверждает, что российское ПВО якобы сбило по меньшей мере девять дронов, двигавшихся в сторону Москвы.

«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — писал он в своем Telegram-канале и повторял такое же сообщение несколько раз меняя лишь количество БПЛА в тексте.

Другие пропагандистские российские Telegram-каналы пишут о беспилотниках в районе Наро-Фоминска, Кубинки, Волоколамска и вблизи Зеленограда.

Напомним, что в ночь на 12 сентября беспилотники массированно атаковали Смоленск в России.

Telegram-каналы писали, что в результате атаки произошло возгорание на одной из автозаправок. Некоторые пропагандисты впоследствии уточнили, что зафиксировано попадание в заправку "Лукойла".