Вблизи Москвы взрывы: Собянин жалуется на БПЛА, повлекшие "бавовну"
Вблизи Москвы вроде бы россияне сбивали сразу несколько беспилотников.
Глава столицы страны-агрессорки Сергей Собянин жалуется, что БПЛА добираются до Москвы и в пригороде в ночь 12 сентября слышны взрывы.
Об этом пишет ряд росСМИ.
Собянин утверждает, что российское ПВО якобы сбило по меньшей мере девять дронов, двигавшихся в сторону Москвы.
«ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — писал он в своем Telegram-канале и повторял такое же сообщение несколько раз меняя лишь количество БПЛА в тексте.
Другие пропагандистские российские Telegram-каналы пишут о беспилотниках в районе Наро-Фоминска, Кубинки, Волоколамска и вблизи Зеленограда.
Напомним, что в ночь на 12 сентября беспилотники массированно атаковали Смоленск в России.
Telegram-каналы писали, что в результате атаки произошло возгорание на одной из автозаправок. Некоторые пропагандисты впоследствии уточнили, что зафиксировано попадание в заправку "Лукойла".