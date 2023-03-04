Вблизи Новой Зеландии произошло мощное землетрясение

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу, 4 марта, в районе островов Кермадек вблизи Новой Зеландии.

Об этом сообщает Reuters.

Подземные толчки зафиксировали на глубине 152 км.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр ранее оценил магнитуду толчков в 6,6 балла, а глубину – в 183 км. Предупреждение о цунами после землетрясения не было объявлено.

Накануне сообщалось о подземных толчках и в Украине. Землетрясение произошло в Закарпатье, возле поселка Большая Добронь. В Крыму землетрясение магнитудой до 3 баллов зафиксировали между Ялтой и Алуштой.

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