Вблизи Оренбурга обнаружили новый секретный полигон РФ для тестирования "Шахедов" (фото)

Россия обустроила новый специализированный военный полигон для тестирования ударных беспилотников типа Shahed («Герань-2») в Тоцком районе Оренбургской области, недалеко от границы с Казахстаном.

Об этом сообщил OSINT-исследователь под псевдонимом kim høvik и обнародовал результаты анализа спутниковых снимков местности в соцсети Х.

По его данным, активные строительные работы на объекте начались еще в 2022 году. В течение последующих лет площадка постепенно расширялась, а по состоянию на 2025 год превратилась в полноценную базу, пригодную для запусков и испытаний беспилотных систем.

На спутниковых изображениях зафиксированы характерные элементы инфраструктуры, в частности пусковые рампы, специальные площадки для подготовки дронов к запуску, а также зоны для временного хранения барражирующих боеприпасов. Аналитики отмечают, что конфигурация объекта соответствует требованиям для тестирования именно ударных дронов-камикадзе.

Согласно оценкам OSINT-сообщества, на этом полигоне Россия может испытывать не только серийные образцы «Герань-2», но и новые модификации беспилотников и другие перспективные ударные системы, которые впоследствии могут быть использованы в войне против Украины.

Эксперты обращают внимание, что выбор локации в глубине территории РФ, вблизи малонаселенных районов и границы с Казахстаном, вероятно, связан со стремлением минимизировать внешнее наблюдение, снизить риски диверсий и обеспечить большие воздушные пространства для проведения испытательных полетов.

