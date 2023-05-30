Вблизи российского Ульяновска с рельсов сошли вагоны с газом и бензином (фото)

Причиной называют, что якобы сотрудники железной дороги забыли убрать так называемый "ботинок" из-под колес вагона.

В ночь на 30 мая в Ульяновской области РФ с рельсов сошло несколько вагонов с газом и бензином. Хотя пропагандисты заявляют, что речь идет только о вагонах с газом.

Об этом пишут российские ОМП и телеграмм-каналы.

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Чрезвычайная ситуация произошла на станции "Ульяновск-2". Один вагон опрокинулся, а другой слетел с путей во время маневровых передвижений. Разлива нефтепродуктов вроде бы не произошло и никто не пострадал, заявляют в следственном комитете.

"В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ начали проверку по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, что повлекло причинение большого ущерба", — заявляют ЗМП.

Телеграмм-канал Baza пишет, что это была диверсия, впрочем, пропагандисты со ссылкой на экстренные службы заявляют, что это фейк.

Позже российские следователи установили предварительную причину схода вагонов поезда в Ульяновске. По предварительным данным, сотрудники железной дороги якобы забыли убрать "ботинок" из-под колес вагона. В результате поезд начал движение и вагон сразу рухнул.

У российского Ульяновска с рельсов сошли вагоны с газом и бензином. Фото: российские тг-каналы

У российского Ульяновска с рельсов сошли вагоны с газом и бензином. Фото: российские тг-каналы

У российского Ульяновска с рельсов сошли вагоны с газом и бензином. Фото: российские тг-каналы

Напомним, в ночь на воскресенье, 21 мая, в России сошли с рельсов по меньшей мере 12 вагонов грузового поезда на перегоне "Куэнга — Приискова".

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