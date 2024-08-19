Вблизи Сицилии затонула роскошная яхта с 22 пассажирами на борту — известный миллиардер пропал без вести

Магнат из Британии Майк Линч скрылся после аварии яхты Bayesian у берегов Сицилии в Италии.

Парусная яхта Bayesian оказалась в эпицентре сильного шторма и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо (Италия ) утром 19 августа. Среди пропавших без вести – известный миллиардер, соучредитель компании Autonomy Майк Линч.

Об этом сообщила итальянская береговая охрана, пишет BBC.

Один человек погиб и шестеро пропали без вести.

На борту 56-метрового судна находились 22 человека: 10 членов экипажа и 12 пассажиров, среди которых граждане Великобритании, США и Канады. Экстренные службы спасли 15 человек, в том числе годовалую британскую девочку.

59-летнего Майка Линча, которого считают "британским Биллом Гейтсом", пока не могут найти. А жену Линча Анджелу Бакаресу удалось спасти.

Что известно об аварии

Майк Линч основал компанию Autonomy, которую впоследствии за 11 миллиардов долларов выкупил техгигант Hewlett-Packard.

Местные СМИ сообщили, что яхта затонула после сильного шторма ночью, во время которого образовалось над морем торнадо.

Как свидетельствует приложение для отслеживания судов Vesselfinder, Bayesian покинула сицилийский порт Милаццо 14 августа, и в последний раз появилась на радарах к востоку от Палермо в воскресенье вечером с навигационным статусом "на якоре".

8 спасенных пассажиров яхты доставили в местные больницы. Все они находятся в стабильном состоянии, сообщают местные СМИ.

Со ссылкой на слова капитана соседнего судна Карстена Борнера, BBC сообщает, что во время шторма он включил двигатель, чтобы сохранить контроль над судном и избежать столкновения с яхтой.

"Нам удалось удержать судно на месте, и после того, как шторм закончился, мы заметили, что судно позади нас исчезло", – рассказал журналистам Борнер.

Капитан сказал, что из-за непогоды его судно также кренилось, но Bayesian "легла на воду, а затем пошла ко дну".

По его словам, его команда нашла нескольких выживших на спасательном плоту людей, трое из них были серьезно ранены. Их взяли на борт до того, как их подобрала береговая охрана.

Борнер сказал, что среди выживших были маленький ребенок и жена владельца судна. Еще один ребенок и владелец яхты пропали без вести.

BBC Verify пересмотрела корпоративные записи и обнаружила, что владелицей яхты Bayesian является жена Линча, Анджела Бакарес.

Береговая охрана сообщила, что яхту обнаружили на глубине 49 метров и водолазы осматривают место аварии.

Прокуратура города Термини-Имерезе начала расследование.

Местный рыбак рассказал, что видел, как людей спасала надувная лодка, присланная с другой яхты.

Капитан местного рыболовного траулера сказал, что видел обломки, в том числе подушки с палубы, плавающие в море.

На кадрах с места обломков видно, как вертолеты кружат над несколькими судами береговой охраны, когда водолазы в ярко-оранжевой одежде спускаются в воду.

Яхту Bayesian построила итальянская судостроительная компания Perini в 2008 году. В 2020 году ее переоборудовали под управлением британской компании Camper&Nicholsons.

Судно получило несколько наград за свой дизайн и может вместить до 12 гостей в шести каютах и ​​экипаж из 10 человек. На сайте Perini утверждается, что мачта яхты высотой 75 метров. Это самая высокая алюминиевая мачта в мире.

Накануне на итальянском острове Сицилия снова проснулся вулкан Этна – из одного из кратеров ночью произошло извержение лавовых фонтанов.

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