Вблизи столичного ТЦ: в Молдове мужчина обнаружил очередной беспилотник (фото)

В Молдове был обнаружен еще один беспилотник, на этот раз в Кишиневе, вблизи торгового центра Port Mall и спорткомплекса Arena Chisinau.

Об этом сообщила полиция Молдавии.

Дрон нашел мужчина, который и вызвал полицию.

В Молдове обнаружили еще один беспилотник Фото: NewsMaker

"19 ноября 11:20 был замечен еще один беспилотник. Гражданин проконсультировался с правоохранителями о летающем объекте, найденном на земле в периметре "Порт Молла" и "Арене Кишинев". Власть отреагировала мгновенно, на месте для комплексной экспертизы летающего объекта находятся эксперты технико-криминалисты", — отметили в полиции.

Напомним, на днях Молдова решительно осудила агрессивные вторжения и заявила об осуждении жестокой войны России против Украины, когда в очередной раз обнаружила два российских БПЛА на своей территории.

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