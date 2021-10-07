Вблизи столицы Японии произошло мощное землетрясение: видео

Подземные толчки магнитудой 6,1 расшатывали стены зданий в Токио.
В четверг, 7 октября, рядом с Токио было зафиксировано мощное землетрясение, которое, к счастью, не привело к разрушениям, но изрядно напугало жителей японской столицы.
Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,1 находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг землетрясения находился на глубине 80 км.
Из-за землетрясения в столице Японии было полностью остановлено движение метро, а также скоростных экспрессов "Синкансэн". Стены зданий в Токио сильно раскачивались, сдвигалась с места мебель. Землетрясение зафиксировали камеры в студии новостей одного из местных телеканалов.
報道ステーションが揺れた! #緊急地震速報#地震#震度5強pic.twitter.com/J9oFhnc9sR-カネナシオペラクン(@KanenashiOpera_) October 7, 2021
Толчки продолжались около 20 секунд. На улицах сработала экстренная система предупреждения. Через громкоговорители людей призывали погасить плиты, включить телевизоры и сохранять бдительность.
По данным коммунальных служб, землетрясение стало причиной отключения электроэнергии около 250 домохозяйств в столице Японии.
Напомним, ранее в Донецкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр подземных толчков находился в Добропольском районе.