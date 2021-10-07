Вблизи столицы Японии произошло мощное землетрясение: видео

Подземные толчки магнитудой 6,1 расшатывали стены зданий в Токио.

В четверг, 7 октября, рядом с Токио было зафиксировано мощное землетрясение, которое, к счастью, не привело к разрушениям, но изрядно напугало жителей японской столицы.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на национальное метеорологическое управление страны.

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Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,1 находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг землетрясения находился на глубине 80 км.

Из-за землетрясения в столице Японии было полностью остановлено движение метро, а также скоростных экспрессов "Синкансэн". Стены зданий в Токио сильно раскачивались, сдвигалась с места мебель. Землетрясение зафиксировали камеры в студии новостей одного из местных телеканалов.

Толчки продолжались около 20 секунд. На улицах сработала экстренная система предупреждения. Через громкоговорители людей призывали погасить плиты, включить телевизоры и сохранять бдительность.

По данным коммунальных служб, землетрясение стало причиной отключения электроэнергии около 250 домохозяйств в столице Японии.

Угроза цунами пока отсутствует, однако специалисты предупреждают о том, что могут возникнуть повторные толчки.

Напомним, ранее в Донецкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр подземных толчков находился в Добропольском районе.

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