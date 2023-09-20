Вблизи "Вернадского" родился тюлень – ученые просят помочь с именем (милие фото)

Вблизи украинской антарктической станции родился первый в этом году тюлененок.

Украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" рассказали о первом родившемся тюлене в этом году и показали милые фото. Ученые также просят помочь выбрать имя тюленю.

Об этом сообщил Национальный Антарктический научный центр.

"Имеем отличные новости не только о пингвинах. На днях неподалеку от нашей станции, на соседнем острове Винтер, родился первый в этом году тюлененок Ведделла. Это мальчик. Его мамочка пока еще очень нервная, поэтому фото малыша пока немного", — рассказали ученые.

Тюленок с мамой возле станции "Академик Вернадский"/Фото: Вадим Ткаченко

Тюленок с мамой возле станции "Академик Вернадский"/Фото: Вадим Ткаченко

Как рассказал биолог 28-й УАЭ Вадим Ткаченко, этот тюлень особенно важен, потому что в этом году они наблюдают очень мало тюлениц в районе наших островов, а репродуктивный сезон тюленей затруднен из-за нехватки льда.

"Тюлени Ведделла рожают в основном на морском льду, реже — на суше, если там есть удобный берег без крутых спусков. В этом году проливы между островами в районе "Вернадского" имеют либо тонкий ледовый покров, либо не замерзли вообще, что усложняет тюленям поиск мест рождения детенышей. Очень надеемся, что вблизи станции еще увидят свет новые тюлененки, а пока традиционно предлагаем вам предоставить идеи касательно имени новорожденного мальчика", — говорится в сообщении.

Свои предложения можно писать в комментариях на странице Facebook Национального антарктического научного центра.

Полярники выберут самое интересное предложение, а автор получит от них небольшой подарок.

Напомним, украинские полярники показали Антарктиду в розовом цвете.

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