"Вдохновить на подвиги": в Петербурге от горожан требуют сдать баяны и балалайки для мобилизованных

От жителей российского города требуют принести и сдать инструменты, на которых смогли бы играть военные даже без специального музыкального образования.
От жителей Санкт-Петербурга требуют собрать для мобилизованных музыкальные инструменты: баяны, аккордеоны, губные гармошки и балалайки.
Об этом идет речь в сообщении администрации Московского района Санкт-Петербурга.
По словам чиновников, сбор музыкальных инструментов был организован по приказу Минобороны РФ.
В профильном министерстве считают, что игра на гитаре или баяне поможет мобилизованным военным, которых отправляют воевать в Украину, "поднять боевой дух" и "вдохновить подвиги".
В Санкт-Петербурге уже развернули три пункта сбора музыкальных инструментов для военных. Отдавать их жители должны добровольно, компенсация не предполагается.
Российские мобилизованные часто жалуются на условия содержания в казармах: мерзнут, голодают и спят в верхней одежде на матрасах с клопами.
Накануне "мобики" из Кемеровской области записали видеообращение к своему губернатору. Они пожаловались на плохое довольствие.
В Минобороны Украины заявили, что мобилизация в РФ не изменила существенную ситуацию на фронте. "Мобики" избегают боевых столкновений, а из-за огромных потерь профессиональный уровень российской армии существенно снизился.
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