Вдохновленный Исламским государством: в Польше задержан 18-летний юноша за планирование теракта

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило в пятницу, 14 июля, что был задержан 18-летний польский гражданин, который планировал совершить самоубийство в правительственном офисе, используя взрывной пояс.

Об этом пишет Associated Press.

В своем коммюнике Агентство внутренней безопасности сообщило, что задержание произошло 16 июня в юго-западной части Польши. Они заявили, что этот юноша принял ислам в прошлом году и вместе с другими лицами под влиянием экстремистской группы Исламское государство планировали нападения на правительственные офисы.

Молодого человека обвиняют в соучастии в преступной группировке с террористическими целями и планировании действий, которые угрожали бы безопасности и жизни большого количества людей.

Если его осудят, ему может быть назначено наказание в размере до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на западе Уганды повстанцы, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", убили в школе по меньшей мере 41 человека, из них 38 – дети.

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