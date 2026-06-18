Вдохновленный Украиной и обеспокоенный Китаем: Тайвань учит граждан управлять дронами

Армия Тайваня / © Associated Press

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На Тайване запустили первую программу обучения гражданскому управлению дронами для нужд гражданской обороны. Инициатива появилась на фоне роста военной угрозы Китая и под влиянием опыта Украины, где беспилотники стали одним из ключевых инструментов войны.

Об этом сообщает издание The Guardian.

48-летний работник пищевой компании Господин Цзянь-цзинь стал одним из участников курса в Тайбэе. Он никогда раньше не управлял дроном, но после первого занятия заявил, что такой навык может понадобиться в случае кризиса.

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"Война в Украине действительно изменила подход к использованию дронов. Это как бы еще один навык, который я смогу применить, если когда-нибудь понадобится", - сказал Пан.

Тайвань перенимает украинский опыт

Программу запустили в мае. Ее проводит неправительственная организация Kuma Academy, занимающаяся подготовкой гражданских к кризисным ситуациям.

По словам представителя организации Тан Цзун-и, курс должен помочь людям понять, как беспилотники могут работать в условиях боевых действий. Цель – не вооружить гражданских, а научить их активнее помогать в наблюдении за рисками и передаче информации.

В последние годы на Тайване возросло количество тренингов по первой помощи, эвакуации пострадавших и реагирования на чрезвычайные ситуации. В настоящее время на острове действуют более 30 местных добровольческих групп гражданской обороны.

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Спрос на обучение уже высок

Места на курсах Kuma Academy раскуплены до августа. Ежемесячно организация может обучить около 75 человек.

Среди участников есть подростки, люди среднего возраста и пенсионеры. 65-летняя Каррен Ван рассказала, что управление дроном может быть для нее одним из способов помочь стране в случае кризиса.

Один из участников, работающий в оборонной компании, объяснил, что он не является солдатом, но в случае возможного вторжения Китая хотел бы помочь хотя бы чем-то.

Почему дроны важны для Тайваня.

В случае китайского вторжения беспилотники могут оказаться полезными для наблюдения за линией фронта в горной местности острова.

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Украинский опыт показал, что дроны могут существенно менять ситуацию в поле боя. В Украине операторы беспилотников ежедневно выполняют тысячи боевых вылетов, а военные оценивают роль дронов как одну из ключевых в нанесении потерь российской армии.

На Тайване интерес к беспилотникам растет и среди гражданских. По данным Управления гражданской авиации Тайваня, количество зарегистрированных дронов уже превысило 39 тысяч. В 2024 году минимальный возраст для регистрации дронов снизили до 14 лет.

В некоторых школах Тайбэя также проводят летние лагеря, где учащихся учат собирать дроны и использовать их в поисково-спасательных операциях.

Чему учат ручного управления

На курсах используют дроны весом менее 100 граммов. Они полностью производятся на Тайване и не имеют GPS или автономного управления.

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Это сделано осознанно: в условиях современной войны коммерческие дроны могут терять эффективность из-за радиоэлектронных помех. Поэтому участников учат полагаться на зрение, реакцию и ручное управление.

Такой подход также отвечает стремлению Тайваня развивать производство дронов без зависимости от Китая.

"Мы не можем изменить общую ситуацию, поэтому единственное, что можем сделать, - подготовиться лучше", - сказал Господин.

Напряжение между Тайванем и КНР: последние новости

Напомним, что в начале этого года глава КНР Си Цзиньпин пообещал захватить Тайвань.

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Ранее сообщалось, что Китай отправляет свои войска на фронт в Украину, чтобы изучить реалии ведения современной войны и приобрести боевой опыт, готовя собственное вторжение на Тайвань.

Почему исторически враждуют Тайвань и Китай – читайте по ссылке.

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