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Вдова Навального посоветовала россиянам, что им делать на "выборах Путина" 17 марта

Вдова Навального посоветовала россиянам, что им делать на "выборах Путина" 17 марта

Юлия Навально / Фото: Associated Press

Массовый приход на участки в одно и тоже время должен продемонстрировать, что не все россияне смирились с властями Путина.

В среду, 6 марта, Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, призвала россиян прийти на избирательные участки 17 марта в полдень и высказать свою оппозицию к переизбранию действующего президента РФ Владимира Путина, написав имя его мертвого соперника на бюллетене.

Об этом она говорила в своем видеообращении к россиянам.

“Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем "Навальный". И даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а затем развернуться и пойти домой”, — посоветовала гражданам РФ вдова покойного оппозиционера, находящегося за границей.

Навальная признала, что голосование на "выборах президента" в России является полной фикцией и фальшивкой, согласившись с тем, что "Путин нарисует себе любой результат".

По ее словам, массовый приход на участки в одно и тоже время должен продемонстрировать, что не все россияне смирились с властью Путина.

“Это очень простое и безопасное действие, его нельзя запретить. И оно поможет миллионам людей увидеть единомышленников и осознать — мы не одни, нас окружают люди, тоже против войны, против коррупции и беззакония”, — убеждала Навальная россиян.

Идею прийти на избирательные участки в одно и то же время ранее предложил Алексей Навальный, находясь в заключении. После его смерти соратники политика назвали участие в акции его "политическим завещанием".

Напомним, 16 февраля стало известно, что Алексей Навальный скончался в российской колонии. Ему якобы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики не смогли помочь.

Представители российского оппозиционера сделали официальное заявление, что Навального убили 16 февраля в 14:17 по местному времени. В частности, Юлия Навальная сообщила, что знает "из-за чего конкретно Путин убил Алексея".

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