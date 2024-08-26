Вдовец каждую неделю ныряет с аквалангом, чтобы найти тело жены, пропавшей во время цунами в 2011 году

Японец еженедельно ищет тело жены, пропавшей во время цунами в 2011 году.

Об этом пишет LADbible.

11 марта в 2011 году был последним днем, когда Ясуо Такамацу в последний раз слышал известие от своей жены Юко. Это был месяц Великого восточно-японского землетрясения, четвертого по мощности землетрясения из всех когда-либо зафиксированных и сильнейшего, произошедшего в Японии, вызвавшего цунами.

Разрушение привело к тому, что около 450 000 человек потеряли свои дома, более 18 000 человек погибли, а более 2 500 человек числятся пропавшими без вести, поскольку их тела так и не были найдены. Цунами также повлекло за собой ядерную катастрофу на Фукусиме.

Юко была одной из тех, кого смыло цунами, когда она была на работе в банке, хаосе и разрушениях. Она отправила своему мужу электронное письмо: "С тобой все хорошо? Я хочу домой". Это было последнее, что он когда-либо слышал о ней.

Ясуо Токамацу / Фото: Getty Images

В тот день Такамацу был в соседнем городе со своей тещей в больнице и из-за разрушения не смог вернуться на поиски жены сразу после катастрофы. Он приступил к поискам остатков жены на суше, и через несколько месяцев после цунами нашел ее телефон на автостоянке банка.

В нем было сообщение о том, что "цунами катастрофическое", написано в 15:25 по местному времени, но так и не было доставлено.

Он знал, что его жена была жива в то время, когда написала эти слова, но после этого не осталось никаких следов.

После двух с половиной лет поисков на суше, в сентябре в 2013-м он переключился на море, взяв уроки дайвинга, чтобы научиться исследовать морские просторы.

Ясуо Токамацу / Фото: Getty Images

С тех пор он каждую неделю ныряет с аквалангом в поисках зацепок о местонахождении тела своей жены.

"Я хочу найти ее, но я также чувствую, что она может никогда не быть найдена, поскольку океан слишком велик – но я должен продолжать искать", — сказал он в короткометражном фильме The Diver.

Он погружается не сам, а вместе с инструктором по дайвингу Масайоши Такахаши, возглавляющим волонтерские погружения в воду, чтобы помочь искать пропавших без вести жертв цунами.

Поисковые операции по поиску более 2 500 человек, пропавших без вести во время крушения в 2011 году, все еще продолжаются, хотя и в меньших масштабах, чем раньше.

Ясуо Токамацу / Фото: Getty Images

Такамацу познакомился со своей женой в 1988 году, когда служил в японской армии, но когда произошла катастрофа, он работал водителем автобуса и за последнее десятилетие совершил более 600 погружений.

Напомним, 26 декабря в 2004 году на побережье Южной и Юго-Восточной Азии произошло одно из самых смертоносных землетрясений и цунами 21-го века. В Сети обсуждают фото туристов, которых накрыло первой волной цунами, унесшей более 220 000 жизней, на пляже Хат Рай Лей, недалеко от Краби на юге Таиланда.

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