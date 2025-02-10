"Въе*али дроны по Краснодару в дом": неизвестные беспилотники атаковали российский город

Неизвестные беспилотники атаковали жилые дома в Краснодаре РФ в ночь на 10 февраля 2025 года.

Об этом информируют рос"СМИ".

Обломки уничтоженных БПЛА упали на многоэтажку на улице Буденного. В настоящее время часть территории там оцепили.

"Въе*али дроны по Краснодару в дом", — эмоционально отреагировали на атаку местные жители.

Мэр Краснодара доложил, что якобы беспилотник повредил жилищный комплекс "Центральный". Мол, "БПЛА сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания". По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена.

Еще один беспилотник якобы сбили в поселке Афипском Северского района. Там обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте трудятся специальные службы.

Напомним, что ранее в эту же ночь неизвестные беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани. По предварительной информации, целью атаки ВСУ является Афипский НПЗ.

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