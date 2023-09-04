Вечеринка по раскрытию пола ребенка обернулась смертельной трагедией: что произошло (видео)

Гости поначалу даже не подозревали, чем все закончилось.

В Мексике гендер-пати стала роковой трагедией после того, как самолет, причастный к празднованию, разбился.

Об этом пишет Metro.

Будущие родители наняли небольшой самолет, чтобы он пролетел над лагуной и выпустил окрашенную воду из фюзеляжа.

В видео, которое появилось в Сети, видно, как пара стоит в ожидании перед огромной надписью "Oh baby", украшенной золотыми, синими и розовыми воздушными шариками.

Пара наблюдала, как самолет пролетел над их головами и выпустил розовую воду, что значит, что у них родится девочка.

Памятник лежал после его Piper PA-25 в правой части wing failed на gender пустынной части в городе Сан-Педро, Мексика. pic.twitter.com/6JILK7fsGm — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 3, 2023

Через мгновение, пока влюбленные и гости радовались новости, Piper PA-25-235 Pawnee начал пикировать и упал.

По данным сети авиационной безопасности, "левое крыло вышло из строя после аварийного сброса воды". Службы экстренной помощи прибыли на место происшествия и оказали первую помощь пилоту. Им оказался 32-летний Луис Анхель. Затем мужчину доставили в больницу, однако, к сожалению, он скончался.

Напомним, 25-летняя женщина впала в кому из-за перца. Теперь она не может говорить и ходить.

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