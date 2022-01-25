Вечеринки во время локдауна: полиция Британии начала расследование из-за празднования на Даунинг-стрит

Вечеринки во время локдауна: полиция Британии начала расследование из-за празднования на Даунинг-стрит

Органы будут изучать нарушения локдауна за последние два года.

В Великобритании полиция приступила к расследованию из-за вечеринки в саду на Даунинг-стрит во время локдауна, в которой принимал участие премьер Борис Джонсон.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает издание BBC.

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По словам комиссарши Кресиды Дик, полиция изучает "потенциальные нарушения правил COVID-19" в доме №10 и во всем Уайтхолле за последние два года. Полиция будет работать "без страха и осмотра". Дик также пообещала предоставлять обновленную информацию в важные моменты расследования.

Следует заметить, что из-за вечеринки, состоявшейся летом 2020 года, вокруг британского правительства разразился скандал. Все британские газеты вышли с похожими заголовками – о выпивке, фарсе, призывами к Борису Джонсону уйти в отставку. После информации в СМИ Джонсон извинился за свое поведение, что был на вечеринке с напитками.

Как сообщалось, 16 апреля 2021 года в дни национального траура по принцу Филиппу, герцогу Эдинбургскому, который длился с 9 по 17 апреля, бывший директор по связям с общественностью Борис Джонсон — Джеймс Слак — устроил прощальную вечеринку в честь своего освобождения от должности.

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