"Вечером Матюша читал мне стишок": украинский военный рассказал о жене и детях, которых убило землетрясение в Турции

В сентябре 2022 года мужчина получил ранения на фронте, а только 9 февраля его выписали.

В Турции в результате землетрясения погибла 46-летняя Юлия Петрова и ее двое сыновей, 10-летний Захар и 5-летний Матвей. Семья была из Запорожья. Когда началась война, женщина с детьми уехала в Турцию, а мужчина ушел на фронт. Юлю и двух ее сыновей разыскивали неделю, родные надеялись на то, что их найдут живыми, но, к сожалению, чуда не произошло

Родственники рассказали " Фактам " о подробностях гибели Юли и двух ее детей.

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Муж Юлии служил на фронте

По словам одного из родственников, муж Юлии Михаил – военнослужащий. В сентябре 2022 года получил ранения на фронте, лечился в госпитале. Известие о землетрясении в Турции застало его в госпитале.

"Невозможно поверить, что Юли с детьми больше нет. Юля была прекрасной женщиной. Интеллигентная, приветливая... Я помогала готовить в школу ее старшего сына Захарку. Очень вежливый и умный ребенок. Сейчас ему было уже десять, а его младшему братцу — пять лет. Когда начались массированные обстрелы, Юля, пытаясь спасти детей, уехала из Украины", — вспоминает Ирина Домбровская из Запорожья.

Вечером 5 февраля отец разговаривал с дочерью

Отец погибшей Юлии Сергей Петров рассказал, что вечером 5 февраля разговаривал с дочерью, а в понедельник утром из новостей узнал землетрясение в Турции. Когда он набрал родных, никто не отвечал. Тогда он понял, что произошло бедствие.

"Поехали в Турцию, потому что там жили наши родственники, и Юля с мальчиками остановилась у них. Они жили в одном доме, и родственников спасатели еще не нашли… В последний раз мы разговаривали с Юлей в воскресенье, 5 февраля. Как всегда, общались по Вайберу. Дочь сообщила, что у них все в порядке. А в понедельник рано утром жена открыла новостную ленту и увидела, что в Турции произошло землетрясение. Сразу набрала номер дочери, но Юля не отвечала. Позвонили старшему внуку Захару, но тоже не дозвонились", — сказал он.

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После этого родственники обратились в украинское посольство и там подтвердили, что землетрясение произошло в провинции Хатай, а город, где находились дочь с внуками, фактически был его эпицентром.

"Мы поняли, что случилась беда... Нам оставалось только ждать и надеяться. Мы продолжали звонить Юле и Захаре, но бесполезно. А потом люди, которые были там — волонтеры и другие наши родственники — прислали фотографии с места трагедии. И мы увидели, что дом, где жили Юля с детьми, упал на бок, и спасатели никак не могли подойти к нему. Они два дня разбирали завалы, и когда наконец к нему подобрались, там начался пожар", — вспоминает отец Юлии.

О смерти дочери и внуков узнали через неделю. Сергей Петров рассказал, что Юлю и младшего внука уже вытащили, а старшего получили позже.

"Нам трудно поверить, что это происходит на самом деле. Мы были уверены, что дочь с детьми в безопасности. Это тихое, спокойное место, курортный город. Ставший эпицентром землетрясения… Зятя только выписали из госпиталя. Он уже готов был ехать в Турцию, чтобы забрать Юлю и детей. Но нам сказали, что доставкой тел будет заниматься посольство", — добавил Петров.

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"Вечером 5 февраля Матюша по видео рассказывал мне стишок"

Муж Юлии Михаил рассказал, его выписали 9 февраля из больницы меньше. В последний раз он общался со своей семьей накануне трагедии:

"Я получил ранение 12 сентября. Когда произошло землетрясение, еще было в госпитале. Меня выписали только 9 февраля. Тогда мы еще надеялись, что их найдут живыми. Юля с детьми поехали 6 марта. Поехали в Турцию, потому что там была родная тетя. Она жила в соседнем подъезде, и ее еще не нашли… Вечером 5 февраля они прислали мне видео. Они изучили новый стишок, и Матюша мне его рассказывал. А утром 6 эти новости. И они исчезли из связи", — рассказал военный.

По его словам, вопрос с оплатой перевозки тел в настоящее время не решен. Он просит помочь собрать средства на перевозку тел.

"Частная фирма в Турции, которая этим занимается, объявила счет — 7700 евро. У меня таких денег нет . Остается надеяться, что эти расходы возьмет на себя посольство. Но пока мне этого никто не подтвердил", — добавил он.

Для тех, кто может помочь Михаилу, номер его банковской карты: 5355 2802 1146 7186

Напомним, в Министерстве иностранных дел сообщили, что в результате мощных землетрясений на юге Турции погибли 5 украинцев, среди них — семья из Запорожья

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