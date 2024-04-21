"Вечная война": Илон Маск цинично прокомментировал одобренную США помощь Украине

Илона Маска "беспокоит" не нападение России на Украину, а "что не существует стратегии выхода" из войны.

Американский миллиардер Илон Маск, занявший пророссийскую позицию в войне в Украине, косвенно обвинил власти США в продолжении "вечной войны", не назвав в ней агрессора Владимира Путина.

Так, американский изобретатель прокомментировал принятие Конгрессом США нового пакета военной помощи Украине.

Маск прикрепил ответ на сообщение бизнесмена Дэвида Сакса, не поддерживающего продолжение помощи украинским военным силам.

"Меня больше всего беспокоит то, что не существует стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой дети умирают в окопах от артиллерийских орудий или заряжают пулеметы и снайперов на минных полях", — говорится в сообщении.

Напомним, в Пентагоне сообщили, когда в Украину поступит первый транш оружия в рамках предоставления военной помощи.

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