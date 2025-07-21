Вечная война: почему даже смерть Путина не остановит агрессию России - немецкий историк

Война в Украине не прекратится даже со смертью Путина / © ТСН.ua

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Россия больше не может вернуться в режим мирного существования, ее агрессию не остановит даже смерть президента Владимира Путина, который развязал войну в Украине.

Почему для Кремля выгодна вечная война, объяснил немецкий военный историк Маркус Койпп в интервью австрийской газете Kurier

По его словам, для действующей власти, которая сформировалась в России, война стала идеальной возможностью мобилизовать население и осуществлять тотальный контроль над экономикой и обществом. Зато мир грозит государству-агрессору экономическим крахом.

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«Если война является бизнес-моделью, тогда России всегда нужен противник. Ей всегда нужно поле боя или цель для вторжения. Абсолютно неважно, когда Путин умрет, как он умрет — выпадет ли он из окна или умрет естественной смертью, — из этой среды руководства придет следующий, и все будет продолжаться в том же стиле и в дальнейшем», — подчеркнул историк.

По его мнению, даже если Кремль согласится на снижение интенсивности боевых действий в Украине, российско-украинская граница останется «вечно кровоточащей» с постоянными боевыми столкновениями. Кроме того, считает Кнойпп, Россия не откажется от своей воинственной политики и будет искать «врагов» на периметре своих границ и во всем мире в целом.

Он отметил что соседям России нужно быть готовыми к тому, что Кремль попытается устроить новые «спецоперации» на Кавказе или в странах Балтии.

«Мы должны отказаться от старых иллюзий в отношении России, а именно от того, что когда-нибудь будет возможным что-то вроде сообщества или партнерства с Россией в рамках общего европейского дома. Идея о том, что мирное сосуществование возможно с огромной империей, — одна из самых больших ошибок последних 30 лет. Понадобится много времени, чтобы освободиться от этой сказки», — подчеркнул Маркус Кнойпп.

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Напомним, генерал австралийской армии, военный аналитик Мик Райан считает, что президент РФ Владимир Путин хочет закончить войну против Украины в этом году, потому что боится экономического коллапса.