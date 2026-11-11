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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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"Вечного полета": в РФ истерика из-за потерь авиации во время атаки дронов на Петербург – детали

В Сети предполагают, что вражеские вертолеты могли упасть в результате «дружественного огня» российской ПВО.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Российский вертолет Ка-52

Российский вертолет Ка-52 / © Associated Press

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Российская армия могла понести болезненные потери в авиации во время массированной ночной атаки беспилотников на Санкт-Петербург и другие регионы 11 ноября. По данным Z-блогеров, погибли летчики, телеграм-каналы пишут об уничтожении ударных вертолетов Ка-52.

ТСН.ua собрал, что известно о потерях авиации в России 11 ноября.

Российский Z-блогер Илья Туманов, ведущий телеграм-канал Fighterbomber и считающийся близким к Военно-космическим силам РФ, заявил, что страна-агрессор могла понести потери среди авиации во время отражения атаки дронов на Санкт-Петербург. По данным блогера, погибли летчики.

«Сегодняшняя защита неба над Санкт-Петербургом от атаки дронов стоила нам очень дорого. Очень, очень дорого. Вечного полета, братья…», — говорится в сообщении Туманова.

Он не раскрыл детали происшествия и не уточнил, при каких обстоятельствах погибли пилоты. Также автор Fighterbomber не назвал тип летательного аппарата, которого могла лишиться российская армия.

/ © Телеграмм-канал Fighterbomber

© Телеграмм-канал Fighterbomber

В то же время ряд других телеграм-каналов утверждает, что речь может идти сразу о двух ударных вертолетах Ка-52.

«Очень хорошо пылает порт Усть-Луга после ночной атаки Сил обороны. Между тем, кацапы сообщают, что потеряли не один Ка-52, а сразу два», — написал в Сети украинский волонтер Сергей Стерненко.

Официально Министерство обороны РФ о потере самолета или вертолета не сообщало.

«В борьбе с дронами сегодня ночью пал российский вертолет с „небесными орками“. Учитывая, что РФ молчит, сбили его силами собственной ПВО«, — написал в своем телеграм-канале российский публицист Александр Невзоров.

В то же время вражеское Минобороны подтвердило масштабную дроновую атаку по территории РФ в ночь на 11 ноября. По его данным, всего было задействовано более 627 беспилотников.

Напомним, в ночь на 11 ноября дроны атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области — один из крупнейших российских портов на Балтике, через который РФ экспортирует нефть, нефтепродукты и сырье. В соцсетях обнародовали видео с пожаром и заревом над объектом.

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