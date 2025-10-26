ТСН в социальных сетях

"Вечный" мир от Трампа: президент США пригрозил ХАМАС и снова поставил ультиматум

Президент США дал ХАМАС 48 часов на возвращение тел заложников и пригрозил действиями в случае игнорирования требования.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что на Ближнем Востоке установлен крепкий мир, «имеющий шанс стать вечным».

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети TRUTH.

Он призвал ХАМАС немедленно начать возвращение тел погибших заложников, включая двух американцев. Трамп пригрозил, что в противном случае страны, участвующие в мирном процессе, примут меры.

«У нас очень крепкий мир на Ближнем Востоке, и я верю, что у него есть хорошие шансы быть вечным. ХАМАС должен начать быстро возвращать тела погибших заложников, включая двух американцев, иначе другие страны, участвующие в этом большом мире, предпримут действия. Некоторые тела трудно достать, но другие они могут вернуть уже сейчас, и по какой-то причине они этого не делают. Возможно, это связано с их разоружением, но когда я сказал: „Обе стороны будут рассматриваться справедливо“, это касается только того случая, когда они выполняют свои обязательства. Посмотрим, что они сделают в ближайшие 48 часов. Я внимательно слежу за этим», — написал президент США.

Напомним, что 19 октября Израиль возобновил удары по Газе после атаки ХАМАС, в результате чего погибли по меньшей мере 26 человек.

