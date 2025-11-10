«Вечный правитель»: Орбан пытается отменить выборы, ссылаясь на войну в Украине

Виктор Орбан / © Associated Press

Оппозиционные силы в Венгрии смогли заблокировать попытки премьер-министра Виктора Орбана отменить парламентские выборы.

Об этом в прямом эфире телеканала Эспрессо сообщил глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа.

Он прокомментировал возможность фальсификаций на предстоящих выборах в Венгрии и предостерег, что подобная угроза существует.

«К сожалению, это не исключено. Более того, Орбан уже делал попытки это реализовать. Оппозиция говорит об этом открыто. Премьер даже подавал законопроект в венгерский парламент, чтобы, мол, из-за войны в Украине, которая является соседним государством, выборы вообще отменить», — отметил Томпа.

По его словам, Виктор Орбан использует чрезвычайное положение как инструмент для сохранения власти, хотя ни в какой другой граничащей с Украиной стране подобных решений не принимали.

«Почему-то Орбан это ввел. Он даже был настроен отменить выборы, чтобы остаться у власти бессрочно, фактически стать вечным правителем», — подчеркнул Томпа.

Впрочем, представитель венгерской общины выразил уверенность, что такие планы не реализуются, ведь Венгрия остается членом Европейского Союза, и даже небольшая оппозиция способна противостоять узурпационным тенденциям.

«Слава Богу, что Венгрия является членом ЕС. И даже та незначительная оппозиция, представленная в парламенте, категорически преодолела все эти попытки. Поэтому есть надежда, что все фальсификации и эти ненормальные, бесчеловечные, циничные выходки Орбана будут остановлены», — подытожил Томпа.

Ранее сообщалось, что венгерского главу МИД Петера Сиярто поймали на лжи в отношении санкций США за покупку российских энергоносителей.

Мы ранее информировали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и Путина еще может состояться в Будапеште.