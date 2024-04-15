"Ведет постоянную агрессию против нас": в Грузии высказались о возможности вторжения России

Россия не вторгнется в Грузию, даже на фоне нестабильной ситуации в стране, постоянной агрессии и оккупации 20% территории.

Об этом в комментарии для LIGA.net сказала оппозиционная депутат грузинского парламента и экспредседатель Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

По ее словам, законопроект о "иноагентах", который грузинские власти активно продвигают, должен закрыть стране путь на Запад, разделить общество и победить осенью на парламентских выборах.

Однако у представителей государственной власти "ничего не получится", ведь большинство граждан голосуют за Европу.

Поэтому даже на таком нестабильном фоне, как пророссийские законы так называемая "ползучая" оккупация, Россия не сможет воспользоваться ситуацией и начать новое вторжение в страну, если уличные акции перерастут в революцию.

"РФ ведет постоянную агрессию против нас. Оккупировала 20% территории, продолжает ползучую оккупацию, убивает наших граждан. Россияне хотят, чтобы Иванишвили победил, будут его поддерживать, но вторжение исключаю", — сказала Деканоидзе.

Депутат добавила, что Россия ослаблена из-за войны в Украине, поэтому борьба украинцев за свободу означает и борьбу за грузин.

Добавим, что в парламенте Грузии поддержали законопроект "об иноагентах". Во время обсуждения там произошла потасовка между оппозиционером и лидером партии большинства. Впоследствии в Тбилиси прошли многотысячные протесты.

Демонстранты вышли на акцию с флагами ЕС и скандировали: "Нет российскому закону". Полицейские начали избирательно задерживать протестующих. Выступающая против законопроекта страны Саломе Зурабишвили раскритиковала действия полиции.

massive peaceful demonstration of civil society in Tbilisi против “Russian law». «сpetznats» с территорией и gas canons предназначены для продвижения к действию гражданских граждан, защищая свои европейские перспективы. Arrests are ongoing. Georgia не будет surrender to resovietisation! ! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) 15 апреля 2024

"Массовая мирная демонстрация гражданского общества в Тбилиси против "российского закона". "Спецнаты" с водогазовыми пушками готовы броситься в действие против гражданских, защищающих свое европейское будущее. Задержания продолжаются. Грузия не подвергнется ресоветизации!" – написала Саломе Зурабишвили в Х.

Ранее в Грузии аннулировали регистрацию прокремлевской политической партии Alt-Info ("Консервативное движение") после выявленных в ходе этой процедуры нарушений.

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