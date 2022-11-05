"Ведите себя как быдло еб**е!" — в Москве покупатели в супермаркете требовали дешевого молока (видео)

Покупатели в супермаркете в столице РФ обвинили персонал в сокрытии акционного товара для своих.

В московском районе Гольяново покупатели супермаркета устроили ссору с персоналом из-за невозможности приобрести молоко по акции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", публикуя соответствующее видео.

Москвичи пришли в магазин, расположенный на улице Уссурийской, чтобы купить молоко, которое должны были продавать по 24 рубля (около $0,18). Но продавцы заявили, что акционный товар закончился.

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Когда покупатели увидели коробки с молоком, которые были подписаны женскими именами, то решили, что работники супермаркета скрыли акционный товар для своих друзей. Разгорелся безумный скандал, во время которого никто не подбирал слова.

"Ведите себя как быдло еб**е!" – кричала девушка-покупатель.

Осторожно, нецензурная лексика!

На агрессивные реплики продавцы отвечали требованием "не орать". Из торгового зала стороны конфликта перешли в служебное помещение. Удалось ли посетителям выбить дешевое молоко у продавцов, неизвестно.

Напомним, российская полиция задержала подозреваемого в поджоге кафе "Полигон" в Костроме, в результате чего погибли 15 человек.

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