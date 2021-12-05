Ведущего Криса Куомо уволили из CNN за помощь обвиняемому в секс-домогательствах брату: подробности

Брата Криса Куомо, бывшего губернатора Нью-Йорка, обвиняют в сексуальных домогательствах к 11 женщинам.

Американского журналиста Криса Куомо, ведущего шоу "Cuomo Prime Time", уволили из CNN за помощь своему брату и бывшему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо во время скандала с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Об этом в субботу, 4 декабря, сообщается на сайте телерадиокомпании.

Отмечается, что соответствующее решение в СМИ было принято после появления "дополнительной информации" от независимой юридической компании, которая расследовала возможное злоупотребление Крисом Куомо своими служебными обязанностями.

"Документы указывают на более высокий уровень участия в усилиях своего брата, чем мы знали ранее, — говорится в заявлении. — Из-за текстовой и задокументированной информации, указывающей на серьезное нарушение стандартов CNN, Куомо сообщили об увольнении в субботу".

Журналист отреагировал на инцидент, рассказав, что "гордится командой "Cuomo Prime Time" и работой, которую мы сделали как шоу №1 на CNN". Он добавил, что "будет скучать по этой группе особенных людей, проделавших действительно важную работу".

"Я не хочу, чтобы мое время на CNN заканчивалось таким образом, но я уже говорил вам, почему и как я помог своему брату", — подчеркнул Крис Куомо.

Несколько дней назад телеведущего отстранили от работы на время дальнейшей оценки новой информации о его причастности к защите своего брата. Сообщалось, что журналист якобы давал советы помощникам и сторонникам тогда еще губернатора Эндрю Куомо, а также пытался воспользоваться своими связями в прессе.

"Когда Крис признался нам, что давал совет сотрудникам своего брата, он нарушил наши правила, и мы публично признали это, — говорилось в заявлении телерадиокомпании. — Но мы также оценивали уникальное положение, в котором он находился, и понимали, что ему нужно ставить семью на первое место, а работу – на второе".

Губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо впервые обвинили в сексуальных притязаниях в феврале этого года. Две его бывшие помощницы заявили, что чиновник интересовался их личной жизнью и жаловался на одиночество.

Так, Шарлотта Беннетт, до ноября прошлого года являвшаяся помощницей исполнительного директора и советницей по вопросам здравоохранения в администрации Куомо, указала, что губернатор ни разу не касался ее, однако его намеки заставили чувствовать себя "ужасно неудобно и напугано".

Расследование в отношении Куомо сначала носило гражданский характер и не вело непосредственно к возбуждению уголовного дела. Однако несколько недель назад против него подали первый иск, в котором утверждается, что 7 декабря 2020 года чиновник якобы сунул руку под женскую рубашку жертвы.

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