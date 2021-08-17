Ведущих снимают с эфиров, а двери активисток разрисовывают яркими красками: как талибы в Афганистане начинают репрессии против женщин

Местные женщины говорят, что боевики уже составляют списки гражданок, которые могут преследовать.

В Афганистане, где президент Ашраф Гани убежал, а тысячи людей пытаются выехать из страны и штурмуют аэропорты, женщины начали бояться за свою жизнь из-за талибов, которые обозначают яркими красками двери активисток, чтобы отметить их для будущих наказаний. Также ведущих снимают с эфиров после того, как страна упала под контроль "Талибана".

Об этом пишет Metro.

Согласно сообщениям, боевики "Талибана" ходили от двери к двери, ища женщин, которые играли определенную роль в общественной жизни, смазывая их краской, чтобы обозначить местонахождение гражданок Афганистана. Хомира Резай, которая росла в Афганистане до 13 лет, а сейчас живет в Дадли, рассказала СМИ о том, как новый режим уже составлял списки женщин, которых могут преследовать.

"Только час назад я получила обновление из Кабула, где они ходят от дома к дому искать женщин, которые были активистками, женщины, которые были блогерами, ютуберами, каких-либо женщин, которые участвовали в развитии гражданского общества в Афганистане. Они идут от двери до двери, нацеливаясь на этих женщин, и обозначают двери ярко-розовой или яркой краской, чтобы убедиться, что "это дом, к которому нам нужно вернуться и что-то с ними сделать", — сказала она.

Выдающиеся женщины в общественной жизни выражают все больше опасений из-за того, что талибы устроят репрессивный режим, направленный против женщин. Местные жители также говорят, что изображения женщин на билбордах были скрыты талибами, которые настаивали на том, что женщин следует полностью закрыть паранжой.

Первая женщина-мэр Афганистана озабочена тем, что теперь боевики приедут и убьют ее. Она добавила: "Когда я говорю "какую наибольшую боль ты чувствуешь", они (женщины. — Ред.) говорят "это не потому, что талибы вернулись, это не то, что правительство отказалось от нас, это не международное сообщество подвело нас, а это потому, что 20 лет, которые я работаю, пошли в канализацию. Это потому, что будущее их детей мрачное, это потому, что права, полученные за последние 20 лет, исчезли".

"Я сижу здесь и жду, пока они придут. Мне или моей семье никто не помогает. Я просто сижу с ними и моим мужем. И они придут по таким, как я, и убьют меня", — сказала Зарифа Гафар.

Между тем журналист Мустафа Каземи заявил, что большинство телеканалов сейчас "сняли своих женщин ведущих с экранов". Одна журналистка, имя которой Guardian изменило для ее собственной безопасности, заявила, что сообщение об избиении, принудительное принятие жены и изнасилование женщин и девушек вводят ее в ужас, поскольку она скоро может разделить их судьбу.

"Во-первых, я волнуюсь за себя, потому что я девушка, а также женщина -журналист. В течение многих лет я работала журналисткой, чтобы повысить голос афганцев, особенно афганских женщин, но сейчас наша идентичность разрушается", — сказала она.

Во времена предыдущего правительства под руководством Талибана, женщины жили в ущемлении, им было запрещено получать образование. в основном они ограничивались своим домом. Были сообщения о том, что женщин брали за сексуальных рабов и жестоко насиловали.

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