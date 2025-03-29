Ведущий Fox News сделал шокирующее заявление о завладении Гренландией

Ведущий Fox News Джесси Уоттерс / © скриншот с видео

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Ведущий Fox News заявил, что США вполне могли бы разорвать связи с Данией, если это необходимо, чтобы завладеть Гренландией. Он также напомнил о ядерном оружии. Джесси Уоттерс считает, что ядерное оружие, основанное против Японии, помогло наладить с ним отношения.

Об этом сообщают Fox News.

«Нам не нужны друзья. Если нам нужно сжечь несколько мостов с Данией, чтобы унести Гренландию, мы взрослые ребята», — заявил ведущий Fox News.

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Джесси Уоттерс отметил, что Америка не прикована историей, а Трамп знает, что следует делать. Он считает, что Соединенным Штатам друзья «не нужны», ведь каждая страна ставит свои интересы во главу угла.

Более того, Уоттерс считает, что сожжение мостов даже помогает наладить отношения. Так, по его мнению, применение ядерного оружия сделало Японию дружественной США.

«Мы сбросили атомные бомбы на Японию, и теперь они наш главный союзник в Тихоокеанском регионе. Возможно, нам придется разрушить мост, чтобы построить новый, отличный для следующего поколения», — сказал Уоттерс.

Напомним, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен раскритиковал последние заявления Дональда Трампа по поводу претензий США на Гренландию, назвав их вмешательством во внутренние дела королевства.