"Великий день для Германии": Трамп отреагировал на поражение Шольца на выборах

Победу консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в Бундестаг и соответственно поражение социал-демократов Олафа Шольца президент США Дональд Трамп назвал "великим днем для Германии".

Выборы в Бундестаге он прокомментировал в своей соцсети Truth Social.

"Похоже, консервативная партия в Германии победила на очень важных и долгожданных выборах. Как и в США, народ Германии устал от нездоровой повестки дня, особенно в энергетике и иммиграции, которая преобладала на протяжении многих лет", — написал он.

Также читайте В Германии заговорили о возобновлении отношений с Россией

Американский лидер заявил, что впереди еще много побед, отметив, что это большой день не только для Германии, но и Соединенных Штатов "под руководством джентельмена по имени Дональд Трамп".

Имени потенциального канцлера Германии Фридриха Мерца, партия которого победила на выборах, президент США в своем сообщении не упомянул.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц признал поражение своей партии на парламентских выборах и взял ответственность за нее на себя. Такое заявление он сделал после того, как экзитпол показал, что его левоцентристская Социал-демократическая партия заняла третье место.

Читайте также: