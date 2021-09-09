Великий французский мастиф погрыз трехлетнего мальчика, который играл с мамой в парке

Великий французский мастиф погрыз трехлетнего мальчика, который играл с мамой в парке

Ребенка госпитализировали в больницу.

В Британии в городе Сток трехлетнего мальчика госпитализировали после того, как его погрыз агрессивный французский мастиф. На момент нападения малыш играл в теннис в парке со своей мамой.

Об этом пишет Metro.

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Инцидент произошел еще в конце августа, но подробности появились только сейчас, когда полиция пытается отследить владельца пса. Известно, что собака прокусила одежду и часть тела ребенка. Малышу понадобилось лечение руки и плеча.

"Сейчас мы расследуем инцидент, когда трехлетнего мальчика укусила собака в Берслем-парке", — сказали в полиции.

Вместе с животным в парке были владельцы, но почему они не удержали четвероногого, неизвестно. Их пока разыскиваются.

Американский сорт входит к четырем видам собак, которыми незаконно владели в Великобритании, вместе с питбультерьером, японским Тоса и аргентинским догом. Французские мастифы известны своей мышечным телосложением и силой и легко смогут преодолеть ребенка. Вес взрослого мастифа составляет не менее 50 кг.

Напомним, трехмесячную девочку нашли мертвой в постели, после того, как на нее ночью напала собака в доме в маленьком городке Клешмор на западе Уотерфорд, что в Ирландии. Обнаружила умершую девочку тетя, которая утром пошла проверить ее сон.

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