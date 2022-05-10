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"Великобритания будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько необходимо" — Джонсон

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"Великобритания будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько необходимо" — Джонсон

Борис Джонсон / Associated Press

Борис Джонсон в очередной раз подтвердил, что Великобритания поможет Украине в восстановлении и защите от агрессии в будущем.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил в непреклонной поддержке Украины и украинского народа, стремящихся свободно жить в мире на собственной земле, что является правом каждой страны.

Об этом он сказал в своем видеообращении, обнародованном в Twitter.

"На 75-й день от начала нападения украинцы борются с бесстрашной силой и отвагой, отразив российское нападение на Киев, сорвав план вторжения Путина и показав миру, что ни одна сила не может преодолеть народ, который решил быть свободным. Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Украина будет свободная, и суверенная Украина воскреснет снова", — сказал Джонсон.

Напомним, что Борис Джонсон призвал Макрона не говорить с Россией на ее условиях.

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