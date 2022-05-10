"Великобритания будет стоять бок о бок с Украиной столько, сколько необходимо" — Джонсон

Борис Джонсон в очередной раз подтвердил, что Великобритания поможет Украине в восстановлении и защите от агрессии в будущем.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил в непреклонной поддержке Украины и украинского народа, стремящихся свободно жить в мире на собственной земле, что является правом каждой страны.
Об этом он сказал в своем видеообращении, обнародованном в Twitter.
"На 75-й день от начала нападения украинцы борются с бесстрашной силой и отвагой, отразив российское нападение на Киев, сорвав план вторжения Путина и показав миру, что ни одна сила не может преодолеть народ, который решил быть свободным. Я никогда не был так уверен, что Украина победит. Украина будет свободная, и суверенная Украина воскреснет снова", — сказал Джонсон.
I have never been more certain that Ukraine will win.— Boris Johnson (@BorisJohnson) May 9, 2022
Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine для как долго как это.
Slava Ukraini pic.twitter.com/0e3UpIy9O5
Напомним, что Борис Джонсон призвал Макрона не говорить с Россией на ее условиях.
Читайте также:
- Великобритания дополнительно выделит Украине $1,6 миллиарда военной помощи: детали
- Великобритания вводит новые санкции против Путина и Лукашенко на 1,7 миллиарда: подробности
- "Большая семерка" заявила о полной помощи Украине, осудила агрессию России и пообещала отказаться от ее нефти