Великобритания допускает возвращение в ЕС: что заявил премьер

Великобритания / © Associated Press

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Лондон ищет новые пути сотрудничества с Евросоюзом, чтобы избавиться от политической неопределенности. На следующие десять лет правительство рассматривает разные варианты развития событий — от того, чтобы оставить все как есть, до возможного возвращения Британии в ЕС.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем во время интервью для программы Today в эфире BBC Radio 4.

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Поиск нового формата: какие варианты рассматривает британское правительство

По словам главы правительства, главная цель нынешней политики — избежать «подвешенного» состояния в отношениях с европейскими партнерами и четко определить направление движения страны. Отвечая на вопросы журналистов о перспективе возвращения в ЕС, Бернем подчеркнул, что готов рассматривать разные сценарии.

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Политик отметил, что раньше был сторонником такого шага, однако сейчас ситуация требует более широкого взгляда.

«Мы могли бы остаться как есть. Это верно вариант, если люди считают это правильным выбором. Мы можем посмотреть на то, что говорил Джордж Осборн о таможенном союзе, мы можем посмотреть на то, что либеральные демократы сказали на своей конференции о едином рынке, или же мы можем пойти до конца», — отметил чиновник.

Он также добавил, что все имеющиеся варианты нуждаются в тщательном анализе. Власти должны оценить, что именно осуществимо на практике, и учесть преимущества и недостатки каждого решения.

Позиция лейбористов и планирование до 2029 года

Отмечается, что скорых и кардинальных изменений в ближайшее время не предвидится. Премьер-министр заверил, что в течение действующего парламентского созыва правительство будет строго соблюдать предвыборную программу Лейбористской партии. Согласно ей, Великобритания будет оставаться вне единого европейского рынка и таможенного союза ЕС.

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Новый формат отношений с ЕС может быть определен после саммита в конце года, а затем правительство представит этот план на выборах 2029-го. Бернем также напомнил свои предвыборные обещания: он не хочет возвращаться к спорам о Brexit и пока не предлагает снова вступать в Евросоюз.

История Brexit: когда Великобритания вышла из Евросоюза

Решение покинуть ЕС британцы приняли на референдуме летом 2016 года. Сам процесс разрыва оказался долгим и продолжался более 4,5 лет. Официальный выход прошел 31 января 2020 года. А после одиннадцатимесячного переходного этапа, 31 декабря 2020 года, страна окончательно отделилась от ЕС.

За это время лидеры должны были договориться о новых условиях своих отношений. Палата общин парламента Британии 30 декабря одобрила торговое соглашение с Европейским союзом. Условия соглашения вступили в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, Британия планирует распространить свой «ядерный зонтик» на девять европейских стран из Объединенных экспедиционных сил (JEF) вне НАТО. Соответствующее соглашение может быть подписано уже в ноябре в Осло.

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Также министр обороны Великобритании Вес Стритинг заявил о беспрецедентном за несколько десятилетий риске войны. На этом фоне Лондон планирует и дальше усиливать оборону и призывает граждан быть готовыми к кризисным ситуациям.

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