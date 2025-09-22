Британия готова сбивать российские самолеты, которые залетают в страны НАТО — МИД

Военные самолеты / © Associated Press

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выступила в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, отметив готовность Соединенного Королевства и НАТО реагировать на любые нарушения воздушного пространства Альянса.

Об этом сообщает Sky News.

"Если потребуется останавливать самолеты, действующие в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", — заявила Купер.

Она охарактеризовала действия России как потенциально опасные и безрассудные: "В худшем случае это может быть попытка подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность. Такие шаги рискуют привести к прямому вооруженному противостоянию между НАТО и Россией".

Купер также подчеркнула солидарность Великобритании с союзниками: "Наш Альянс оборонный по характеру, но мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны и решительны".

Аналогичные заявления осуждения действий России поступили от Франции и Словакии, подчеркивая единство стран НАТО в противодействии возможным нарушениям безопасности в Европе.

Ранее сообщалось, что британские истребители начали патрулирование неба над Польшей.

Напомним, ранее мы писали о том, что 19 сентября три российских МиГ-31 без предупреждения пересекли границу и вошли в воздушное пространство Эстонии. В связи с этим МИД Эстонии вызвал представителя российской дипмиссии и вручил ноту протеста.

Министр иностранных дел Маргус Тсахкна назвал инцидент "беспрецедентно дерзким". Глава европейской дипломатии Кая Каллас также осудила нарушение, подчеркнув, что оно составляет "чрезвычайно опасную провокацию".