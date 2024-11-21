Великобритания готова воевать с РФ в Восточной Европе: генерал назвал условие

Заявление Роба Маговена прозвучало во время его выступления в оборонном комитете британской Палаты общин.

Заместитель начальника штаба обороны Британии генерал-лейтенант Роб Маговен заявил, что британская армия готова вступить в бой с российскими войсками "уже сегодня", если Кремль решится отдать приказ и ворваться на территорию одной из стран НАТО на восточном фланге альянса.

Об этом пишет Politico.

Заявление Маговена прозвучало во время его выступления в оборонном комитете британской Палаты общин в четверг, 21 ноября.

"Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я не думаю, что кто-либо в этом зале должен иметь какие-то иллюзии относительно того, что если бы россияне вторглись в Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою", – заверил генерал.

Издание отмечает, что, несмотря на жесткие заявления Маговена, военный потенциал Великобритании в случае эскалации конфликта в Европе вызывает сомнения. О проблемах в армии и необходимости модернизации вооружения говорил в прошлом месяце министр обороны Великобритании Джон Хили, отмечая, что состояние вооруженных сил "намного хуже, чем мы думали".

При этом Маговен в ответ на вопросы депутатов сообщил, что у британской армии есть "ряд оперативных рисков и оперативных преимуществ". Генерал добавил, что ранее уже говорил о необходимости увеличить боевой потенциал Королевских вооруженных сил.

Напомним, линия фронта "сейчас менее стабильна, чем когда-либо" с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. На заседании специального комитета по обороне Джон Хили описал мрачную картину ситуации в Украине.

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