Британские военные

Реклама

Великобритания ужесточает подготовку к вероятной отправке военного контингента в Украину для поддержки предстоящего перемирия. Министерство обороны уже разрабатывает планы развертывания и приступило к закупке необходимого снаряжения.

Об этом сообщает The i Paper, ссылаясь на собственные источники в оборонном ведомстве.

Готовность к «дню затишья»

Британские чиновники считают, что реальная перспектива прекращения огня сейчас выше, чем когда-либо. На этом фоне министр обороны Джон Гили заявил о повышении боевой готовности армии.

Реклама

«Я направляю финансирование на подготовку наших войск, чтобы мы были готовы к развертыванию, когда наступит мир — с военными на земле и самолетами в воздухе», — подчеркнул Гили во время заседания формата «Рамштайн».

По словам министра, роль британских сил будет заключаться в сдерживании дальнейших атак России после подписания договоренностей.

Детали планирования и логистики

По данным издания, британское Министерство обороны сейчас изучает процедуру «сообщения о перемещении» — период времени, в течение которого подразделение должно быть готово к развертыванию. Также разрабатывает планы по местам развертывания войск и местам их перемещения.

«Также начинается процесс ускорения затрат на оборудование для обеспечения безопасности войск, известное как защита сил и необходимое снаряжение. Необходимое снаряжение будет зависеть от роли сил, определенной в любом мирном соглашении. Но может варьироваться от технологии беспилотников к оборудованию радиоэлектронной борьбы, транспортных средств и бронежилетов», — сообщают в издании.

Реклама

Также сообщается, если присутствие НАТО в Украине станет препятствием Путину в мирных переговорах, эта группа может быть размещена в союзной стране. К примеру, такой как Польша, а не в Украине, но быть готовой вмешаться там, где это необходимо. Британские подразделения и их количество личного состава держатся в тайне. Но у Великобритании есть ряд военных активов, которые постоянно находятся в состоянии высокой готовности к развертыванию, в составе армии, флота и воздушных сил.

Другой военный источник предположил, что в случае быстрого подписания соглашения первой может быть привлечена базирующаяся в Колчестере 16-я десантно-штурмовая бригада (Глобальные силы реагирования). Она специализируется на быстром реагировании на кризисы по всему миру. Однако если время позволит, командование подготовит другие подразделения, чтобы сохранить десант в резерве.

Инсайдеры отмечают, что «Коалиция желающих» стран работает над этими планами уже давно, и сейчас подготовка только ускоряется из-за реальной возможности остановки боевых действий.

Напомним, президент Украины заявил, что «коалиция желающих» из более чем 30 стран готова обеспечивать гарантии безопасности для Украины после прекращения огня с участием на земле, в небе и на море.

Реклама

Ранее сообщалось, что США якобы готовы предоставить Украине гарантии безопасности на основе статьи 5 НАТО. По информации СМИ, они будут одобрены Конгрессом и будут иметь юридическую силу.