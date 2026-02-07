Великобритания готовится бить по "теневому флоту" РФ: на какой шаг решится Лондон

Суда российского «теневого флота» часто действуют под флагами третьих стран / © Associated Press

Реклама

Великобритания рассматривает возможность конфискации танкеров так называемого «теневого флота», связанного с Россией, что может открыть новый фронт давления на Москву.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании.

По информации издания, военные варианты захвата таких судов обсуждались в ходе консультаций с участием союзников по НАТО. В прошлом месяце Королевская морская пехота провела закрытый брифинг для британских парламентариев и членов Палаты лордов, посвященный угрозам со стороны России, в частности, в Арктике и Крайнем Севере. Один из участников встречи отметил, что морские пехотинцы «с нетерпением ожидают» приказа на захват судна.

Реклама

В британском правительстве также отмечают, что конфискация танкеров должна стать политическим сигналом для Москвы: санкции должны носить не декларативный характер, а приводить к реальным потерям и повышать цену войны для России.

В январе, по данным Lloyd’s List Intelligence, в Ла-Манше и Балтийском море было зафиксировано 23 судна теневого флота, которые использовали фальшивые или поддельные флаги. Большинство из них задействовано в экспорте российской нефти, преимущественно в Китай, Индию и Турцию.

Ранее сообщалось о намерениях Британии усилить действия против российского «теневого флота». В частности, обсуждалась возможность операций специальных подразделений по захвату танкеров в открытом море в рамках законодательства о санкциях и противодействии отмыванию средств.

На прошлой неделе США с участием Великобритании конфисковали танкер Marinera, транспортировавший российскую нефть и находившийся под санкциями. В британских властях этот случай рассматривают как прецедент для дальнейших шагов.

Реклама

В начале декабря 2022 года страны Большой семерки, а также Австралия и Евросоюз ввели предельную цену на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля 2023 года ограничения распространили и на нефтепродукты из РФ: ценовой потолок установили на уровне $100 за баррель для дизельного горючего и $45 — для разных смазочных масел.

В ответ на санкции Россия принялась создавать так называемый теневой флот для обхода ограничений. Речь идет об устаревших танкерах, которые выключают навигационные маячки, чтобы избежать отслеживания. Управление большинством таких судов, по данным Financial Times, осуществляет российская государственная компания «Совкомфлот».