Великобритания готовится к возможной миротворческой миссии в Украине— The Telegraph

Британский военный / © Associated Press

Реклама

Британские и французские десантники завершили последние приготовления к возможной миротворческой миссии в Украине. Их могут отправить, если страна заключит мирное соглашение с Россией.

Об этом пишет The Telegraph.

Обучение в провинции Бретани состоялось 24 февраля и является заключительным обучением по подготовке десантников к развертыванию в любой точке стран НАТО. Эта подготовка является частью учений «Орион», которые закончатся 3 марта.

Реклама

Во время учений военные отбивают условные атаки, а затем отработают засады и нападения на вражеские силы.

В частности, под контролем французского штаба на авиабазе Орлеан-Бриси (недалеко от Парижа), британские разведчики и парашютисты из группы коммандос совершили незаметную высадку на полигоне Сен-Сыр-Коэткуидан.

Что предшествовало

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил о намерении развернуть британские войска в Украине после достижения мирного соглашения.

По словам Гили, он стремится стать первым главой оборонного ведомства, который направит британский контингент в Украину после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что 2026 должен стать годом завершения войны, а безопасная Европа невозможна без сильной и суверенной Украины.

Реклама

Лондон работает с союзниками над созданием так называемой «коалиции желающих» — многонациональных миротворческих сил, обеспечивающих безопасность после завершения активной фазы войны.

Великобритания уже выделила более 250 миллионов долларов на подготовку своих военных к потенциальному развертыванию. Средства будут направлены на модернизацию техники, связи и средств противодействия беспилотникам.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Британия и Франция готовы отправить в Украину по одной своей военной бригаде — до 5000 военных каждая.